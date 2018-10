Una raccolta fondi per i bambini del Camerun

La pro loco di Agra si interessa ai temi umanitari e organizza per domenica 11 novembre alle 12.30 la “pizzoccherata d’autunno”.

Il pranzo sarà un’occasione per sensibilizzare la comunità locale su temi di solidarietà. Il ricavato infatti verrà utilizzato per finanziare una scuola materna che ospita 100 bambini nel villaggio di Nzong in Camerun.

Per partecipare, è necessario prenotare il proprio posto ai referenti pro loco entro mercoledì 7 novembre.

Contatti

Gabriella: 3291019764

Nicoletta: 3385710896

Diacono Giorgio: 3202691893

Isabella: 3341332815