Scrubb e Cain, professori di pallacanestro

ARCHIE 6 – Primo tempo che aggiunge altri dubbi sul conto dell’ala americana, che mette insieme poco e viene panchinato dopo una difesa morbida. Nella ripresa però trova una tripla utile per il morale e poi si fa trovare pronto al contropiede, ripulendo la pagella.

AVRAMOVIC 6 – Un po’ la botta alla coscia, un po’ la voglia di ingaggiare un duello tra pistoleri con Flaccadori, ed ecco che alla lunga Aleksa finisce per strafare: 4/16 al tiro con tre errori di fila nell’ultimo quarto, quando Trento potrebbe ancora riavvicinarsi. Partita cattiva? No, perché il suo sprint è sempre utile a mettere in difficoltà la difesa altrui.

IANNUZZI 6 – Gara positiva per far rifiatare Cain: lavora in area, tiene la posizione, cerca di farsi trovare pronto sugli scarichi. Utile.

NATALI 6 – Ingresso “alla Rodman”: aspira diversi rimbalzi pure nel traffico o contro avversari più alti, grossi e atletici. Spende falli per evitare problemi, non tira mai ma l’impatto serve.

SCRUBB 8 (IL MIGLIORE) – Partita a 360 gradi per l’ex avellinese, che non si accontenta di far intravvedere le sue qualità ma sforna l’intero arsenale. Mano calda da fuori, canestri in avvicinamento (compresi un paio di capolavori nel traffico), ben 5 assist ai compagni per completare l’opera di una gara perfetta. MVP anche per i lettori della #direttavn

TAMBONE 7,5 – Ecco il Tambone che tutti si aspettavano: subito pronto all’uso, senza timori, concreto al tiro: è il primo ad andare in doppia cifra, guadagna minuti su minuti anche per una regia attenta e per una giornata poco vivace di Moore.

CAIN 8 – Non guadagna la palma del migliore solo perché Scrubb mette insieme una partita perfetta, però il pivot del Minnesota è praticamente alla pari. Museruola al temuto Hogue, “doppia doppia” con 14 rimbalzi, spesso imprendibile sotto i tabelloni. Già dimenticate le prime due gare non scintillanti.

FERRERO 7,5 – Entra in campo con Archie in difficoltà e alza subito il livello di gioco e intensità in quel ruolo sfruttando anche l’inesperienza di Mezzanotte sull’altro fronte. Prova balistica clamorosa: segna quattro triple, in qualche caso anche importanti per tenere la Openjobmetis avanti.

MOORE 5,5 (IL PEGGIORE) – Non una prova pessima, intendiamoci, ma a parte una gran tripla nel primo quarto e la solita manciata di assist non è che brilli granché. Discreto in difesa, ma dal play titolare ci si può aspettare di più.

BERTONE 6,5 – Prova giudiziosa, come piace a Caja che infatti si complimenta: concentrazione, sudore e una bella tripla per guadagnare applausi meritati.