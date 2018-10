Il “sogno americano” in scena al Nuovo

Prende il via giovedì 11 ottobre, dalle 19 e 45 la rassegna “Il Gusto dell’Arte” al Cinema Teatro Nuovo. Il primo appuntamento della rassegna – che vede la direzione artistica di Marina De Juli – è con American Dream, lo spettacolo della compagnia Favola Folle.

Anticipato da un aperitivo offerto da Coop Lombardia, lo spettacolo vede in scena un vero e proprio complesso. In un sobborgo di una grande metropoli, all’angolo di una strada, nella notte fredda e umida delle grandi città, ci sono sette senzatetto, sette come i nani, senzatetto come i barboni. Buttati in fondo ad una via dove nessuno può vederli, mai. Neanche il pubblico li vede. Ce n’è uno, Gabriele, che suona laconicamente brani discutibili, suona una fisarmonica e cerca di raccogliere qualche centesimo dai passanti inteneriti che non passano e che comunque non si inteneriscono mai. Decidono di dare vita ad un grande show improvvisato in mezzo alla strada… un flash mob autoinflitto, a se stessi e per se stessi, dove immaginare grandi folle oceaniche in luogo di una strada buia e deserta. Così nasce il loro sogno americano.

In scena voce Gabriele Paina, pianoforte Alessandro Abbatiello, tromba Vito Emanuele Galante, trombone Armando Petrella, sassofono Paolo De Stefano, contrabbasso Alberto Costa, batteria Lorenzo Crespi.

INGRESSI: Intero € 15,00, Ridotto € 13,00, Studenti € 10,00, compreso di aperitivo. Info Tel (+39) 0332.830053 – filmstudio90@filmstudio90.it,