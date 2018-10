“Storie della preistoria” e documentario

Due iniziative dedicate ai bambini e all’infanzia nel pomeriggio di sabato 6 ottobre al Museo etno-archeologico Castiglioni di Villa Toeplitz, che ospiterà prima uno spettacolo teatrale per piccoli spettatori seguito dalla proiezione di un film documentario che racconta la crescita di bambini di strada accolti da un centro di accoglienza in Kenya.

Alle ore 16 andrà in scena “Storie delle preistoria”, spettacolo per bambini a cura degli attori di Progetto Zattera negli spazi del museo per un nuovo appuntamento della rassegna “Quartieri”.

A seguire, dalle ore 17 proiezione del film documentario “Ten years later – Dieci anni dopo”, la storia vera di un gruppo di bambini di strada divenuti ragazzi. Un racconto nato nell’aprile 2005, quando il regista Fabio Ilacqua si recò nella casa di accoglienza “Ndugu Mdogo Rescue Center”, aperto proprio in quei giorni alla periferia di Kibera, la capitale del Kenia, e filmò i primi otto bambini di strada accolti e inseriti nel progetto di riabilitazione. Dieci anni dopo, nel 2015, Ilacqua decise di tornare a Kibera per rintracciare quegli otto ragazzi e capire com’era cambiata la loro vita, e raccontarla in questo film, che ha debuttato lo scorso marzo.

Ingresso libero, con prenotazione consigliata: 349.3281029, oppure promozionezattera@libero.it