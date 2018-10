Teatro, giochi e circo per Velantastico

Con un pò di fantasia e tanti giochi il campo sportivo lungo la via Sacra di Velate nel pomeriggio di sabato 6 ottobre diventa “Velantistico”, iniziativa gratuita nata da un’idea della scuola per l’infanzia “Peri e Piatti” di Velate. La manifestazione è dedicata a tutti i bambini, veri protagonisti della giornata, e prevede l’allestimento di diversi angoli per praticare attività e giochi differenti.

A cominciare dall’Angolo del baratto, dove ciascun bambino potrà stendere il proprio telo sul prato ed esporre libri e giochi portati da casa da scambaire con gli altri.

Dalle 14.30 laboratorio di circo per grandi e piccini per sperimentare le diverse discipline, dalla giocoleria all’acrobatica, in tante postazioni dedicate, a cura di Kabum!

A seguire, dalle ore 17, la compagnia della tempera metterà in scena “Il pifferaio magico”, spettacolo di teatro per bambini e ragazzi, rivisitato in chiave moderna.

Per tutto il pomriggio sarà allestita una piccola ludoteca di giochi in legno per sperimentarsi o sfidare gli amici e banco gastronomico aperto per la merenda di grandi e piccini, accanto all’esposizione e vendita di prodotti artigianali e della gastronomia locale.

Uno spazio speciale sarà riservato all’arte con le opere di Angela e Giovanna Grimoldi, Giorgio Presta, Stella Ranza, Ornella Sandrini e Joaquin Vidal.

Il ricavato dell’iniziziativa contribuirà a finanziare le attività della scuola materna.

In caso di maltempo la festa sarà rimandata.