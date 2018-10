Tutti insieme per fare più bella Bregazzana

Domenica 14 ottobre, dalle 8.30 alle 12.30 gli Amici di Bregazzana organizzano una giornata ecologica per la raccolta dei rifiuti abbandonati nel borgo e lungo il sentiero 14B nel parco Campo dei Fiori.

Il ritrovo per chi volesse partecipare è in piazza don E. Essi, alla chiesa di san Sebastiano: ogni partecipante dovrà essere provvisto di giubbotto ad alta visibilità (sono perfetti quelli che si tengono in macchina) e dei guanti da giardinaggio. I sacchi per la raccolta differenziata saranno invece distribuiti al punto di ritrovo.

Al termine, per tutti i lavoratori, ci sarà un piccolo rinfresco presso il campo da calcio della parrocchia.

L’adesione va comunicata entro il 12 all’indirizzo email amici.di.bregazzana@gmail.com. Per maggiori informazioni contattare il numero 340.6105601. L’iniziativa è promossa con il benestare dell’assessorato all’ecologia del comune di Varese e dell’ente parco Campo dei Fiori