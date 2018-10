Prima un corso e poi l’assunzione: Eolo cerca 20 “over 30”

Eolo, il principale operatore in Italia nel fixed-wireless ultra-broadband per i segmenti business e residenziale, continua ad investire sulla formazione e sulle nuove risorse grazie a due nuovi percorsi formativi per figure tecniche e commerciali, in partenza a Busto Arsizio.

Dopo il successo dei primi due corsi partiti a settembre e ora in fase conclusiva, l’azienda fondata da Luca Spada rinnova gli appuntamenti del progetto di recruiting “Eolo Factory” e apre le candidature per due nuovi corsi professionalizzanti, in partenza il prossimo 29 ottobre e realizzati in collaborazione con la Fondazione Its Incom della quale Eolo è uno dei soci fondatori. Entrambi i percorsi sono destinati alla formazione di 10 nuove figure tecniche quali tecnici informatici esperti in ambito sistemistico e 10 figure commerciali orientate alla gestione del cliente e alla vendita dei prodotti e hanno finalità di inserimento, dopo il superamento di un esame finale.

«Abbiamo ricevuto oltre cento candidature per i corsi partiti a fine settembre – ha commentato Ilaria Pasquali – HR manager di EOLO – Un riscontro molto positivo che vogliamo ripetere nei corsi in partenza e che ci ha confermato la necessità di continuare ad investire sulla formazione, generando valore aggiunto sul territorio. Anche a ottobre, la formazione in aula avverrà attraverso la condivisione dell’esperienza dei professioni di Eolo, che mettono a disposizione dei corsisti le loro competenze acquisite direttamente sul campo».

I corsi sono rivolti a tutti gli over 30 interessati all’ambito della gestione clienti, con conoscenze informatiche di base, appassionati al mondo delle reti. Tutte le posizioni aperte in EOLO, i percorsi di formazione e inserimento e le news riguardanti la vita lavorativa in azienda, sono contenute nel sito www.eolo.it/jobs .