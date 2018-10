Un ottimo Varese arriva a un soffio dall’impresa

Il Varese sfiora l’impresa nella prima gara interna di questa serie B. La “bestia nera” Rovato, avanti nel punteggio fino a una decina di minuti dal termine, prima subisce il sorpasso biancorosso e poi quasi allo scadere ribalta nuovamente la sfida, terminata sul 34 a 30 in suo favore. Un match che porta in dote un punto bonus ai biancorossi, ottimo visto il pronostico della vigilia che pareva chiuso a favore dei bresciani.

Galleria fotografica Rugby Varese - Rugby 30-34 4 di 10

L’avvio è incoraggiante per la squadra di Pella e Galante che al 3’ passa in vantaggio 3-0 con un calcio piazzato di Broggi. Il Rovato nei minuti successivi esercita una grossa pressione offensiva e segna tre mete in sequenza: al 13’ con Squizzato, al 18’ con Quaglia e al 22’ De Carli. Il mediano d’apertura Suardi è implacabile nelle trasformazioni, porta così gli ospiti sul 21-3. Dalla piazzola non è da meno Broggi che con due piazzati centrati al 28′ e al 31’ tiene in corsa il Varese che chiude il primo tempo staccato di dodici lunghezze.

Non passano nemmeno due giri d’orologio nel corso della ripresa che il Rovato allunga con un piazzato di Suardi. Il Varese con ricambi freschi in prima linea, diventa dominate in mischia e al 13’ trova la prima meta con capitan Borello. La trasformazione di Broggi (16-24) rimette nuovamente in carreggiata il Varese che vede gli ospiti più vicini. Nel quarto d’ora successivo, si vede un Varese di alto livello con il baricentro spostato in attacco; al 28’ in padroni di casa colpiscono ancora con Borello. La trasformazione di Broggi porta i biancorossi a un solo punto di svantaggio. L’allungo ospite è però immediato e a centrare i pali un minuto dopo, è il solito Suardi (23-27). I varesini non demordono, al 33’ segnano la meta del sorpasso con Malnati trasformata da un infallibile Broggi. Sul 30 a 27 ci vorrebbe una difesa disciplinata, ma così non avviene e al 38’ il Rovato dagli sviluppi di una rolling maul, si riporta in vantaggio con la meta di Corsini trasformata da Suardi (30-34). L’assalto del Varese sembrerebbe decisivo, ma le ultime chances si infrangono su un calcio seguire di Pandozy, dopo il quale la palla viene recuperata dagli ospiti e portata fuori dal campo con il direttore di gara pronto a fischiare la fine.

RUGBY VARESE – RUGBY ROVATO 30-34 (9-21) MARCATORI VARESE. Mete: Borello 2, Malnati. Trasf.: Broggi 3. Cp: Broggi 3. VARESE: Broggi, Pampagnin, Malnati, Valcarenghi (Comolli), Fulginiti, Pandozy, Banfi, Borello (c.), S. Sessarego (Maccarelli), Gallo (Gulisano), L. De Cecilia, Spiteri, Maletti (Bosoni), Dal Sasso, Djoukouehi (Martinoli). Ne: Catalfamo, Castiglioni. All: Pella e Galante.

Note. Arbitro: Negro di Modena (A. Torra e M. Arreghini).

Serie B Girone 1: Amatori Genova-Capoterra 7-38, Varese-Rovato 30-34; Lumezzane-Lecco 16-13, Novara-Piacenza 25-31, Amatori&Union Milano-Monferrato 18-24, Sondrio-Bergamo 20-17.

Classifica (2a giornata): Monferrato, Rovato, Piacenza 10; Lecco 6; Capoterra*, VARESE 5; Lumezzane*, Sondrio 4; Bergamo 2; Novara, A&U Milano 1; Amatori Genova 0. *=Una partita in meno.