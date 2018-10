“Un santo per tutti”, tra storie e immagini

Puntuale con la prima domenica del mese torna al museo Baroffio del Sacro Monte l’appuntamento con i laboratori di “Faccia a faccia con l’arte”, promossi da Archeologistics per guidare i bambini in speciali itinerari alla scoperta delle curiosità nascoste tra le opere del Museo Baroffio.

Dopo aver indagato animali, fiori, paesaggi che animano i quadri, le statue, i codici miniati, domenica 4 novembre tocca ai Santi.

“Un santo per tutti!” è il titolo dell’iniziativa proposta ai bambini e ai loro genitori che potranno vivere il museo come un’enciclopedia illustrata cui poter attingere per conoscere la vita di santi e martiri che saranno ispirazione per un pratico gioco di memoria.

L’appuntamento è al Museo Baroffio, in piazzetta Monastero, domenica 4 novembre alle ore 15.30.

L’attività è indicata per bambini dai 5 agli 11 anni.

Il costo è di 5 euro a persona (16 euro il biglietto famiglia 2 adulti + 2 bambini)

La prenotazione è necessaria scrivendo a info@museobaroffio.it oppure 366 477 4873.