Vandali all’ospedale: ko quadri elettrici del vecchio centralino

Quadri elettrici, ma solo quelli del vecchio centralino ormai quasi completamente in pensione, messi ko e condutture dell’ossigeno chiuse. E’ l’insolito vandalismo messo a segno qualche notte fa all’ospedale di Saronno.

Qualcuno ha forzato la porta del locale tecnico nel seminterrato ed ha messo fuori uso alcuni quadri elettrici prima di chiudere gli interrutori che regolano la fornitura di ossigeno ad alcuni reparti.

Fortunatamente l’intervento non ha avuto conseguenze per personale e degenti tanto che l’episodio è stato scoperto solo la mattina successiva dagli incaricati alla manutenzione. I danni ai quadri sono stati riparati in mattinata. Sono in corso le indagini dei carabinieri della compagnia cittadina per chiarire i contorni della vicenda oltre ad identificare l’autore del raid