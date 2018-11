Alberto Fortis fa tappa a Saronno e celebra i 40 anni di carriera

Una serata con Alberto Fortis. L’appuntamento è per venerdì 30 novembre al Teatro Giuditta Pasta di Saronno per una tappa del tour iniziato per celebrare i 40 anni dall’uscita del disco d’esordio che portava proprio il nome dell’artista.

Il 22 giugno 2018, infatti, è uscito il nuovo album “Alberto 4fortys” su etichetta Azzurra Music. “Il disco è come la spada Excalibur, se vai a combattere devi sguainarla. Serve la sostanza per iniziare a catturare il pubblico”. Il doppio album si presenta con tre anime diverse: c’è la rivisitazione del primo disco, affidata a una performance Piano&Voce Live in Studio, la potenza di alcuni brani del repertorio incisi dal vivo e la vena attuale dell’artista espressa attraverso tre brani inediti di grande impatto.

Un progetto che parte dal passato per un artista libero che ama il soul, l’R&b e lo Sweet Rap, che ha probabilmente proposto il primo pop Gospel italiano con Settembre e il primo pseudo rap con Plastic Mexico ma che fa continuamente evolvere la sua vena poetica e musicale nel presente.

“Non siamo siamo nati per stupire, siamo nati per essere Noi stessi nel modo più autentico possibile e in questo Lavoro è questo che sono: sono il mio principio, il mio cammino e soprattutto la mia attualità, quella così difficile da farsi riconoscere, in particolare da chi non si apre a comprendere che la Bellezza è nel Nuovo che ha radici coerenti con il primo seme”, spiega l’artista.

LO SPETTACOLO:

Teatro Giuditta Pasta (Saronno – VA)

Venerdì 30 novembre 2018 | ore 21.00

ALBERTO FORTIS

con la MILANDONY MELODY BAND

Alberto Fortis: piano e voce

Joe Damiani: batteria e percussioni

Mary Montesano: voce

Franco Cristaldi: basso

Romeo Fortunato: chitarra

Luca Fraula: tastiere

Biglietti: intero € 22; ridotto € 19; gruppi organizzati € 16; ridotto under26 € 13