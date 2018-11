“Apri gli occhi, l’amore non uccide”, è l’incontro in programma il prossimo 25 novembre all’Auditorium di Maccagno con Pino e Veddasca di via Valsecchi, 23 con ingresso libero

L’evento è organizzato dall’Associazione Anemos, che si occupa di prevenzione e aiuto concreto alle donne vittime di stalking. La Delegazione lombarda di Anemos organizza un pomeriggio informativo in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Programma (inizio ore 16.30)

Saluti di Anna Marsella, presidente Delegazione Lombardia di Anemos

Saluti di Fabio Passera, sindaco di Maccagno con Pino e Veddasca

Interverrano:

Dott.ssa Paola Macchi, membro del Consiglio Pari Opportunità di Regione Lombardia

Dott. Cav. Pierfrancesco Buchi, presidente Croce Rossa – Comitato di Luino

Romina Fontana, Vice Ispettore Polizia di Stato e Responsabile Sezione reati contro la

persona e abusi sessuali sui minori della Squadra Mobile della Questura di Varese

Maria Nunzia Ciccarone, avvocato del Foro di Milano, formata al contrasto della violenza

contro le donne

Canti a cura di Rita Caria, autrice

Letture a cura di Monica Gliera, voce recitante e volontaria Anemos

Canti del Coro della Chiesa Evangelica Metodista di Luino

Flash Mob a cura delle allieve della scuola di danza New Liberty Academy Dance

Modera l’incontro dott.ssa Erica Besoli, collaboratrice del quotidiano “La Prealpina”