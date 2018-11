Arriva il Natale, luci in paese

Un paese illuminato, dal primo dicembre al 6 gennaio, quando torneranno le lucine in città.

È il natale di Germignaga che partirà a inizio del mese per inaugurare una stagione di feste.

Sabato sarà la volta del Natale d prestigio, spettacolo magico comico a partire dalle 16 per tutti i bambini.

Venerdì 7 dicembre al cinema teatro Italia dalle 21 “Notte di avvento” con Antonio Davì e Flaviano Braga.

Sabato 8 alla tombola alla Colonia dalle 20.30 con panettone offerto dalle 20.30.

Venerdì 14 al cinema teatro Italia concerto di Natale dalle 20.45.

Sabato 22 dicembre sarà la volta del mercatini a partire dalle 10, poi canti popolari, ritiro letterine di Babbo natale e spettacolo per bambini per tutto il pomeriggio.

Domenica 23 dicembre a cura della parrocchia al cinema teatro Italia “Deborah Moncrief & Millennium Gospel Singers”, uno dei gruppi gospel più amati degli Stati Uniti d’America.

Ultimo dell’anno caldarroste e vin brulè in piazza, alle 17.30 banda cittadina e il falò della vecchia alle 18.00 per salutare l’anno vecchio.