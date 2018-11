Bambini protagonisti nel weekend di Busto col pigiama party in biblioteca

Passare una notte in biblioteca tra i libri, in pigiama e ciabatte, tra storie incredibili e giochi. Il sogno diventerà realtà la notte tra sabato 24 e domenica 25 novembre nelle sale della biblioteca di Busto Arsizio.

L’iniziativa fa parte degli eventi della Settimana dei diritti dell’infanzia organizzati dall’amministrazione comunale ed è dedicata ai bambini tra gli 8 e i 10 anni di Busto Arsizio che sono invitati a presentarsi con sacco a pelo, pigiama e torcia elettrica . Sono 25 i posti disponibili e per iscriversi bisogna scrivere una mail a settimanainfanzia2018@comune.bustoarsizio.va.it.

Il pigiama party in biblioteca inizierà alle 21 di sabato 24 novembre e si concluderà alle 10 della mattina seguente.

Altra iniziativa del weekend, dedicata ai bambini, è il trenino che li porterà in giro per la città nei luoghi della cultura cittadina. “Un’esperienza della città”, questo il titolo dell’iniziativa, è a cura di Alisei Cooperativa.

Partenze (ore 11.00 – 14.00 – 15.00 – 16.00) con il trenino da piazza Vittorio Emanuele II per un viaggio esplorativo delle bellezze della città. Il percorso è a tappe e prevede esperienze che stimolino vista, udito, tatto, gusto e olfatto. Per bambini dai 6 ai 10 anni. Iscrizione obbligatoria all’indirizzo e-mail.

L’ultima corsa del trenino si concluderà in via Milano per l’accensione delle luci di Natale alla presenza del sindaco Emanuele Antonelli e dell’assessore alla Cultura Manuela Maffioli.