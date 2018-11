Catellanzese – Varese, l’inedito big match

Alzi la mano chi a inizio campionato avrebbe pensato che Castellanzese – Varese potesse essere la sfida tra prima e seconda del campionato di Eccellenza. Noi no, lo ammettiamo.

Merito soprattutto della Castellanzese che in queste prime 10 giornate di campionato ha dato prova di essere squadra tosta e caparbia, di saper vincere e soprattutto reggere contro qualsiasi avversaria.

La gara di domenica (18 novembre ore 14.30) allo stadio “Provasi” assume quindi un fascino particolare ma ribaltato, con i neroverdi di Fiorenzo Roncari nei panni della favorita e i biancorossi di Manuele Domenicali in veste di inseguitrice agguerrita.

Peccato che nelle due squadre mancheranno pedine importanti. In casa Castellanzese non ci saranno gli squalificati Dell’Aera e Moroni e sarà in forse anche Urso. Per il Varese sarà assente Piqueti, impegnato con la nazionale, Orlando Urbano è ancora fermo in attesa del transfert dalla Svizzera, da valutare il portiere Scapolo e l’ala Scaramuzza, alle prese con guai fisici ma dovrebbero riprendere il proprio posto nell’undici titolare.

Un ulteriore inconveniente è arrivato dalla Tunisia nella serata di venerdì: il difensore M’Zoughi è stato trattenuto dalla federazione calcio nordafricana – dove si sta preparando con la nazionale Under 23 olimpica – e non tornerà quindi a Varese per la gara di Castellanza. Il Varese ha chiesto di rinviare la gara, ma la Lega Nazionale Dilettanti ha respinto la richiesta confermando di fatto la gara.

Al centro della difesa, accanto a Travaglini, ci sarà Marinali che si abbasserà dal proprio ruolo di centrocampista.

La parole di mister Domenicali al termine della rifinitura di sabato: «Ci siamo allenati tutta settimana per giocare questa partita. L’assenza di M’Zoughi ci mette in difficoltà perché come organico siamo a corto in quel ruolo, con Simonetto ancora fuori e Urbano non ancora tesserato. Vogliamo fare una grande prestazione. Siamo pronti fisicamente e mentalmente, giocheremo una gara d’attacco, non li aspetteremo. Abbiamo grande rispetto di loro, ma credo che anche loro lo avranno di noi».

La Castellanzese partirà forte del vantaggio di sei punti in classifica, un buon margine in caso di sconfitta che si trasformerà in fuga nel caso di successo. Il Varese invece ha l’obbligo di vincere per accorciare verso il primo posto e tenere a distanza le altre inseguitrici.

La diretta della gara è già iniziata (GUARDA QUI). Potrete commentare in diretta e interagire con gli hashtag #DirettaVn e #CastellanzeseVarese sui social.