Castellanzese – Varese, richiesta rinvio respinta. Si gioca

Il big match del Girone A di Eccellenza tra Castellanzese e Varese, in programma domenica 18 novembre (ore 14.30) al “Provasi” di Castellanza rischiava di non disputarsi.

Il Varese ha infatti chiesto alla Lega Nazionale Dilettanti il rinvio della sfida. La richiesta è nata nella serata (l’orario della mail proveniente dalla Tunisia è 17.03) di venerdì 16 novembre, quando la Federcalcio Tunisina ha comunicato alla società biancorossa che il giocatore Mohamed M’Zoughi si sarebbe dovuto fermare in Nordafrica, dove sta svolgendo uno stage con la selezione Under 23, anche nella giornata di domenica, saltando la sfida di campionato.

Il Varese non ne ha fatto una questione di assenze – saranno indisponibili nella rosa biancorossa anche gli infortunati Calandra, Simonetto e Lercara, mentre per Urbano non è ancora arrivato il transfer per completare il tesseramento -, ma un esercizio di educazione e di tempistiche.

La richiesta è però stata respinta da parte della Lega Nazionale Dilettanti Lombardia, e quindi le due squadre si sfideranno regolarmente a Castellanza giocandosi il primo posto.

Come ha spiegato il direttore tecnico Marco Ballotta: «Abbiamo fatto la richiesta, visto quanto successo ieri sera. Non mi era mai accaduto di ricevere una comunicazione così un giorno prima. Avrebbero potuto comunicarci subito che il giocatore sarebbe rimasto fino a domenica, così non è stato e quindi ne facciamo una questione di serietà. E’ una situazione anomala perché nessuna altra squadra ha dei nazionali in rosa. Il giocatore non centra niente, anzi per lui è un’occasione importante e spero possa giocare le Olimpiadi. La Federazione della Tunisia non è stata seria, non si può convocare al venerdì sera per la domenica. Valuteremo se in futuro daremo ancora al giocatore la possibilità di rispondere alla convocazione, non possiamo farci prendere in giro».

Anche l’allenatore biancorosso Manuele Domenicali prova a spiegare la situazione: «Ci siamo allenati tutta settimana per giocare questa partita, ma la comunicazione è arrivata inaspettata un giorno fa e ci mette in difficoltà. Abbiamo già fuori diversi giocatori, si è aggiunto questo problema, nel caso proveremo a fare di necessità virtù e scendere in campo con le giuste motivazioni».

Dalla Castellanzese la scelta di chiedere il rinvio non è stata presa bene. Il dirigente neroverde Salvatore Asmini spiega:«Se rinviano questa partita è una cosa scandalosa. Non si può alle 21 del venerdì sera avvisare dalla Federazione. Non c’è il minimo presupposto per non giocare. Il regolamento parla di Rappresentative e non nazionali. Ma a Varese ci sono gli scienziati? Se dovesse succedere, tiriamo in ballo un putiferio. Anche a noi mancano giocatori fondamentali e noi vogliamo giocare assolutamente».