Il consigliere Esposito segnala un caso di “non degrado”

Di questi tempi, in cui è fin troppo facile gridare al degrado per ogni pur legittima segnalazione dei cittadini, questa è una vera notizia: un consigliere di minoranza che segnala un caso di “non degrado” a Varese.

Lo fa Domenico Esposito, consigliere comunale di Forza Italia, particolarmente attivo a Cartabbia e Capolago perchè proprio sulla via che porta da un quartiere all’altro ha la sua attività.

Viste le segnalazioni preoccupate dei suoi concittadini, che temevano una “discarica abusiva” di materiale terroso all’altezza della cosiddetta “rotonda dell’aereo”, Esposito ha chiesto maggiori informazioni ai tecnici del comune: scoprendo però che non si tratta di “terra abbandonata” da privati, ma un cumulo provvisorio fatto dal Comune con terraproveniente dai lavori sulla ciclabile stazioni-lago, che è in cantiere proprio in queste settimane.

«Non mi hanno spiegato quale sarà la destinazione finale del cumulo, ma mi hanno assicurato che nessuno ha abbandonato niente in terreni altrui, visto che si tratta di una proprietà comunale. E questo è già un primo passo, di cui vorrei rassicurare i cittadini».