Esce di strada e colpisce la cabina del gas

Intervento di 118 e vigili del fuoco per un incidente stradale avvenuto a Besnate. Il 118 ha soccorso il conducente di un’auto, mentre i pompieri sono intervenuti per la messa in sicurezza di una cabina del gas, danneggiata dal veicolo uscito fuori strada.

È successo poco dopo le 10 in via Libertà, la strada provinciale che entra in paese venendo da Arsago Seprio.

Il sistema Areu-118 ha inviato sul posto un’automedica e un’ambulanza, per soccorrere il 71enne che era alla guida del mezzo: le sue condizioni non sono gravi. I vigili del fuoco hanno invece provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e della cabina del gas danneggiata, in attesa dell’arrivo dei tecnici della rete del metano che provvederanno a un intervento di sistemazione provvisoria.