Fatturazione elettronica, nuove riunioni informative

Prosegue l’attività di informazione di Confcommercio Ascom Luino sulle tematiche legate all’avvio, dal 1° gennaio 2019, della fatturazione elettronica.

In campo amministrativo e fiscale sono in arrivo, tra poco più di un mese, molte novità, con cambiamenti rilevanti nella gestione del processo di fatturazione e con tutto ciò che ne consegue nella gestione contabile.

Per illustrare l’ambito di applicazione delle nuove disposizioni, e per presentare gli strumenti informatici che possono consentire di assolvere ai nuovi obblighi, Confcommercio Ascom Luino ha già organizzato tre incontri informativi che si sono svolti nelle scorse settimane.

Visto il positivo riscontro ottenuto, ne sono stati previsti altri due: si terranno giovedì 22 novembre, dalle 15.30 alle 17.00 e lunedì 26 novembre, dalle 21.00 alle 22.30.

Gli incontri sono di identico contenuto e si svolgeranno presso la sede Ascom a Luino, in via Confalonieri 18. La partecipazione è gratuita.

Gli interessati (anche se non soci Ascom) devono comunicare l’iscrizione chiamando il n. 0332.543.928.