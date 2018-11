Fondi agli ospedali ma la protesta non si placa

Quattro posti in più per la dialisi a Cittiglio e nuove sale chirurgiche a Tradate. Ammontano a 4,7 milioni gli euro che Regione Lombardia stanzia per l’edilizia sanitaria dell’asst Sette Laghi.

Fondi già annunciati e che ora verranno effettivamente erogati per aumentare da 8 a 12 i posti letto della CAL al Pia Luvini, con adeguamento anche del personale infermieristico dedicato ( 4 nuove figure). Una nuova palazzina, attigua al monoblocco, sorgerà invece al Galmarini di Tradate per ospitare l’ampliamento delle sale chirurgiche. Le opere avranno un costo di 3.080.000 euro.

Soldi in arrivo anche alla Asst Valle Olona: oltre 6 milioni di euro che verranno distribuiti tra gli ospedali di Busto Arsizio e Saronno. Nel primo caso le opere, del valore di 2,8 milioni di euro, riguarderanno la ristrutturazione di 3 sale chirurgiche con parziale riorganizzazione e messa a norma dell’intero blocco operatorio. A Saronno, invece, si procederà all’ammodernamento tecnologico con adeguamento della risonanza e l’acquisizione di una TAC (2,4 milioni di euro).

Un milione di euro verranno inoltre assegnati a ciascuna delle due Asst per piccoli interventi sul piano strutturale e tecnologico.

Gli investimenti sono stati sottolineati dalla vicepresidente del Consiglio regionale Francesca Brianza: «Queste risorse testimoniano il continuo impegno di Regione Lombardia che investe sul sistema sanitario della Provincia di Varese e, in particolare, dimostrano lo sforzo di Regione per rilanciare l’ospedale di Tradate: un presidio fondamentale per il territorio e che copre un bacino di utenti molto ampio tra la provincia di Varese e quella di Como. Questo intervento, insieme all’acquisizione di nuovi medici nei reparti di cardiologia, radiologia e Pronto Soccorso è la risposta concreta a tutti coloro che accusano Regione Lombardia di voler chiudere la struttura».

Parole di ringraziamento al Presidente Fontana e alla giunta lombarda arrivano anche da Angelo Palumbo, presidente della V Commissione Territorio e Infrastrutture: « «Con i finanziamenti stabiliti oggi dalla Giunta Regionale della Lombardia pari a quasi 11 milioni di euro complessivi e che interesseranno i presidi di Tradate, Cittiglio, Busto Arsizio e Saronno si dimostra, una volta di più, grande attenzione verso le esigenze delle ASST del nostro territorio al fine di rendere sempre più innovativo ed efficiente il sistema sanitario lombardo e varesino.

Ringrazio sia il Presidente Fontana che l’assessore al Welfare Gallera sempre attenti ad ascoltare la voce dei territori.»

Non si placa però la protesta del territorio. Il Comitato spontaneo sorto in difesa dell’ospedale Galmarini di Tradate prosegue nella raccolta firme a sostegno della petizione: « Fino ai primi anni del nuovo secolo l’Ospedale Galmarini di Tradate, era un fiore all’occhiello nel quadro della Sanità Lombarda, vantava alcuni reparti che sono stati riconosciuti, anche dalla stampa e televisione nazionale, per la qualità delle cure che si effettuavano. Con l’avvento delle varie riforme nazionali e regionali, e l’accorpamento prima e per lungo tempo con Busto Arsizio, oggi con Varese è iniziato il declino del nostro Ospedale.

L’ex azienda di Busto Arsizio ha dapprima smantellato tutto l’appartato amministrativo, per poi depotenziare alcuni reparti e servizi, come ad esempio il reparto di Otorino Laringoiatria che oggi non esiste più, e servizi molto apprezzati come lo era l’Endoscopia che oggi funziona sotto al 50% così come l’Urologia, mentre i reparti di Diabetologia, Oculistica, Medicina Ortopedica, Cardiologia, Chirurgia, Oncologia, Radiologia e Ginecologia sono sicuramente sotto i minimi standard, anzi alcuni di questi sono a rischio chiusura.

Sicuramente uno dei problemi è che non si trovano medici, perché innanzi tutto coloro che sono andati da anni in pensione o si sono trasferiti non sono stati più sostituiti, tranne rarissime eccezioni; inoltre sarebbe opportuno si garantissero assunzioni a tempo indeterminato e non a tempo determinato come attualmente invece avviene.

Per ultimo, anche se è il primo dei problemi del nostro Ospedale: il PRONTO SOCCORSO che è ormai al collasso con carenza di medici e infermieri tanto che diverrà sempre di più un problema organizzare i turni.

Secondo i dati della regione Lombardia inerenti al distretto tradatese, il bacino di utenza oggi è di circa 57.000 abitanti, vorremmo però fare notare che al di là degli accreditamenti sulla carta, alcuni Comuni come Locate Varesino, Carbonate, Mozzate, Cairate, Fagnano Olona, Gorla Maggiore e Gorla Minore, Olgiate Comasco, Binago, Appiano Gentile e Castelnuovo Bozzente e vari altri, da sempre gravitano su Tradate portando il bacino d’utenza a circa 100/110.000 unità.

Il comitato “SOSTENIAMO L’OSPEDALE GALMARINI” composto da: Bonasso Giuseppe, Giorgianni Sergio, Pellizzer Luca, Pierazzo Ornella, Premazzi Annalisa, Tamborini Silvia, si è costituito unicamente per l’iniziativa di raccolta firme a sostegno dell’Ospedale Galmarini. Il Comitato precisa che nessuno dei componenti è in politica e/o eserciterà attività politiche locali, provinciali, regionali e nazionali, in qualsiasi forma per l’anno in corso e per tutto il 2019».