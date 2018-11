Junior Cally incontra i fan di Varese

Appuntamento al negozio Varese Dischi per sabato 10 novembre, alle 18, con Junior Cally. Il nuovo fenomeno della scena urban che si è fatto conoscere con il singolo “Magicabula”, incontrerà i fan in occasione dell’uscita dell’ultimo disco “Ci entro dentro”. Come per tutti gli altri instore, per accedere all’incontro è necessario acquistare il disco del cantante a Varese Dischi.

Per tutte le informazioni contattare la pagina facebook di Varese Dischi