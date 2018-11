“Leggero come una piuma” uno spettacolo contro la violenza

In occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, l’Assessorato ai servizi sociali del Comune organizza, come negli anni passati, una serata in sala consiliare per promuovere una riflessione sul tema.

L’iniziativa, che porterà ad Angera lo spettacolo “Leggero come una piuma, Storie di rinascita e di riscatto” (testo e drammaturgia di Maria Antonietta Centoducati) è in programma venerdì 23 novembre alle ore 21.

L’ingresso alla serata è libero.