Una mattina dedicata alle donne che cercano lavoro

Una mattina tutta dedicata alle donne che vogliono cercare o cambiare lavoro. È Filiale in Rosa, l’iniziativa promossa da Assosom che nella mattina di sabato 24 novembre aprirà le porte di 100 agenzie per il lavoro in Italia esclusivamente all’utenza femminile.

Una mattinata per contribuire alla collocazione professionale delle donne nel mercato del lavoro, approfittando di un’occasione ulteriore e più “tranquilla” per sedersi di fronte a caffè e brioches per rivalutare il proprio cv, soppesando le proprie competenze attuali e facendo una nuova riflessione su come potenziarle. E ancora: trovare una nuova occupazione o pensare di poter cambiare ambito. Risolvere passaggi difficili quali, per esempio, la maternità o la malattia. In tutti questi aspetti, le Agenzie per il Lavoro si propongono come naturali alleate.

In provincia di Varese sarà coinvolta la filiale di Varese di Openjobmetis che dalle 9 alle 13 negli uffici di via Carrobbio 13 sarà a disposizione di tutte le donne. Per prenotare un appuntamento si può chiamare il numero 0332 282688.