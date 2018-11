Il mercatino dei bambini, aspettando Natale

Bambini protagonisti della prossima edizione del mercatino del Giustoinperfetto: domenica 2 dicembre tra vicoli, piazze e corti del borgo di Castello Cabiaglio.

Dei piccoli banchi affiancheranno infatti le tradizionali bancarelle dei produttori locali e degli artigiani e degli hobbisti “responsabili” che propongono manufatti realizzati con materiali naturali o di riciclo, quelle del mercato equo e solidale, delle associazioni e delle cooperative “che investono sul valore umano piuttosto che sui grossi fatturati”. Saranno i banchi per il “Mercatino dei bambini” dove, a partire dalle ore 10 alle ore 16, i giovanissimi potranno esporre i loro prodotti: libri e giochi usati e anche piccoli manufatti artigianianali prodotti dalle loro manine.

Manine che possono rendere operative anche partecipando ai laboratori annunciati per la tarda mattinata (dalle ore 11): quello della “Pasta fresca fatta in casa” a cura di nonna Carla, in sala polivalente (per info e iscrizioni contattare Laura al 3402571852), oppure l’altro dedicato agli “Addobbi natalizi” con materiali di riciclo e “Pesca fortunata” a cura dei genitori della scuola materna e dell’associazione Bosco verde (in piazza IV Novembre).



Bambini protagonisti anche dell’intrattenimento di questa speciale edizione del Giustoinperfetto dedicato al Natale e ai sui valori universali, a cominciare dalla solidarietà, finalizzato alla valorizzazione delle relazioni, della giustizia e sostenibilità sociale e ambientale. Nel primo pomeriggio infatti dal piazzale della Chiesa di S. Appiano partiranno dei “Giochi teatrali itineranti”, con piccoli e grandi attori di Castello Cabiaglio.

E per concludere in bellezza, dopo le leccornie a km zero del ristoro, calsarroste, vin brulé, cioccolata calda e dopo il concerto di musica klezmer di “Sass di Boll”, tutti in sala polivalente per lo spettacolo di Arteatro “E venne infine Natale”, con Betty Colombo: una candela, una campanella, la musica, la neve. Sono gli ingredienti di calde magiche storie raccontate e mostrando libri e luci, “anche per la piccola fiammiferaia”.