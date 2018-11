Molgora: “Dalla Regione un nuovo atteggiamento verso l’Ospedale”

Anche il sindaco di Angera, Alessandro Molgora, interviene sulla situazione e sulle criticità che l’ospedale Ondoli sta attraversando. «L’Amministrazione comunale – spiega il pirmo cittadino – apprezza la puntuale analisi delle criticità e la difesa dei servizi offerti alla comunità dall’ospedale di Angera, fatta dal parroco Don Pietro Bassetti. Rileviamo anche noi i disservizi legati alla chiusura della pediatria, che nulla aveva a che fare con la chiusura del punto nascite e il disagio per i pazienti oncologici che non trovano più pronte risposte in loco ma sono costretti ad effettuare penose trasferte».

«Dobbiamo però rilevare – precisa Molgora – un mutato atteggiamento da parte della regione Lombardia che nell’ultimo consiglio ha deliberato di istituire un tavolo di confronto tra regione, istituzioni sanitarie e sindaci del territorio per definire le giuste risposte sanitarie e redigere un documento condiviso che dia le linee di indirizzo alla attuale e futura dirigenza della Asst dei Sette Laghi, documento che farà parte delle volontà politiche di regione da accludere ai progetti del nuovo piano aziendale».