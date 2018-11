Nuovo negozio NAU! a Varese

NAU!, grazie all’apertura del nuovo store situato nel “Centro Commerciale Belforte”, raddoppia la presenza nella propria città natale, Varese, dove è stata fondata nel 2004.

Il negozio, 52esimo in Lombardia, va infatti ad aggiungersi al punto vendita di Corso Matteotti 4, salotto dello shopping varesino. Occhiali, da vista e da sole, per donna, uomo e bambino, belli da vedere e comodi da indossare. Un unicum, da acquistare, a un prezzo comodo, in modo facile e divertente, in luoghi caratterizzati da servizi fluidi e puntuali, quali il controllo della vista, un servizio di manutenzione e piccole riparazioni.

Un’esperienza d’acquisto semplice e rilassata, contraddistinta da una costante assistenza alla vendita e post-vendita, sempre con il sorriso. Il tutto nella cornice di spazi caratterizzati dal design pulito e contemporaneo. Un momento di gioia, da raccontare e ripetere.

La nuova apertura consolida la presenza di NAU! sul territorio che l’ha vista nascere e crescere e rappresenta un’ulteriore testimonianza del supporto concreto fornito al tessuto socio-economico varesino, di cui sono esempio il sostegno al Ponte del Sorriso, alla Pallacanestro Varese e alle scuole varesine.

NAU!, il primo brand italiano di occhiali con negozi monomarca su tutto il territorio nazionale e nel mondo. La società, fondata nel 2004, ha sede a Castiglione Olona (Varese), al centro del secondo distretto dell’occhialeria del nostro Paese. NAU! ha una rete distributiva composta da oltre 150 store monomarca, tra negozi diretti e in franchising, in Italia, Spagna, India, Iran, Malta, Messico, Estonia e Turchia e circa 800 persone impiegate.