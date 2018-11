Nel camper dell’Aquilone tante risposte per i ragazzi

Dopo l’accordo con i City Angels, un’altra iniziativa dell’Amministrazione comunale di Vedano Olona per affrontare tematiche nell’ambito del disagio sociale.

Sabato 1° dicembre dalle 10 al Centro di aggregazione giovanile in via dei Martiri 9, ci sarà un momento di incontro nell’ambito di un progetto di sensibilizzazione della cittadinanza sul tema delle dipendenze (alcool, sostanze, gioco d’azzardo e social).

L’incontro sarà anche l’occasione per presentare ed inaugurare il camper che sarà utilizzato dagli operatori di educativa di strada della cooperativa L’Aquilone per circolare nei prossimi mesi tra le vie del paese proponendo iniziative per il territorio e facendosi identificare dalla fascia di popolazione più giovane come punto di informazione ed appoggio per eventuali problematiche emergenziali.