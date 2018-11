Roberta Lucato e “la voce di Belforte”

Il Circolo Culturale Alleanza Cooperativa San Martino di Ferno ospita venerdì 9 novembre l’incontro con Roberta Lucato, che presenta il suo romanzo “La Voce di Belforte”.

È il nuovo appuntamento delle “Sette note del giallo”, che unisce letteratura, musica e disegni, come su uno spartito.

La nota assegnata a Roberta Lucato, che con questo libro ha vinto il Premio speciale Pianeta Donna al premio letterario internazionale Montefiore Conca 2018 e si è aggiudicata il terzo posto al Premio Piaggia, è il “La, l’ora delle LAcrime”.

Bibliotecaria e giornalista pubblicista, Roberta Lucato cura da anni sul quotidiano varesino La Prealpina la rubrica “Accadde 100 anni fa” e grande e profondo è il suo interesse per la storia locale e per la situazione della donna nei secoli. Studi che l’hanno portata non solo ai suoi particolari gialli storici, ma anche ad apprezzati saggi.

Come sempre l’incontro sarà accompagnato dalle musiche appositamente create da Ivano Ventimiglia e da un’improvvisazione illustrata di Tiziano Riverso, e questa volta dalla voce di Sara Maraschiello.

Appuntamento venerdì nella sede della cooperativa, in via Mazzini 16, alle 21.15.