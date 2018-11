Si rompe la caldaia del Comune, botta e risposta “social” minoranza-sindaco

«Basta coi pettegolezzi da bar».

Commenta così il sindaco di Casciago Andrea Zanotti, rispondendo ad un post su Facebook di Stefano Chiesa, consigliere di minoranza della lista “Casciago Cambia” e fresco candidato (non eletto) nella lista “Civici e Democratici” per la Provincia di Varese.

«In due anni abbiamo cambiato la caldaia di Morosolo, in questi giorni stiamo cambiando la caldaia della palestra. Ora si è rotta la caldaia del Comune, la stiamo riparando, è un impianto di un certo tipo, c’è di mezzo un giorno di festa e il Ponte: le battute “ma è vero che siete al freddo perchè non avete i soldi per cambiare la caldaia” non stanno nè in cielo nè in terra – ha detto il primo cittadino in un video postato su Facebook -. Questi sono pettegolezzi che fanno arrabbiare (Zanotti ha usato un altro termine più colorito, ndr): se volete farli, fateli al bar».

Questo è il post di CasciagoNews, l’”organo di informazione” della lista Casciago Cambia, utilizzata da Chiesa per informare chi lo segue e soprattutto per pungolare l’amministrazione in carica: