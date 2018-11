Simone le chiede di sposarlo, Alice dice “sì” facendo gol

Di proposte di matrimonio particolari ne abbiamo viste tantissime negli ultimi anni: allo stadio, nei palazzetti, nel bel mezzo di un concerto o di una partita, davanti a migliaia di spettatori o in diretta sui social network.

Quella di Simone alla sua Alice però ha qualcosa di davvero speciale.

Lui ha 31 anni, è di Luino e gioca a calcio a Germignaga, serie D1 del Csi Varese: un team appena nato, un gruppo di amici che la scorsa domenica hanno aiutato il compagno di squadra a mettere in scena la proposta, unica e divertente allo stesso tempo.

I ragazzi del Csi Germignaga hanno indossato ognuno una maglietta con una lettera, si sono disposti in mezzo al campo e al momento del fischio iniziale si sono mescolati per comporre la scritta: “Mi vuoi sposare?”. Simone, lo sposo, indossava quella col punto di domanda.

Ma non è finita qui: per confermare il sì della futura moglie il 31enne ha posizionato due porticine, una con un cartello con la scritta “No”, l’altra con un “Sì”; davanti a quest’ultima ha posizionato un pallone, facile facile da infilare in rete e ha atteso la risposta della sua innamorata. Alice è scesa dalla tribuna, è entrata in campo e davanti al futuro marito ha calciato la palla nella porta giusta, quella col “Sì”, gol accolto dall’esultanza del pubblico presente al campo di via dei Ronchi (e la squadra ha anche vinto 5-0, meglio di così non poteva andare…).

Auguri agli sposi, anche da parte nostra!