Un convegno per salutare il prof. Bonvecchio

Il Centro speciale di Scienze e simbolica dei beni culturali (CSBC) dell’Università degli Studi dell’Insubria in collaborazione con il Corso di Laurea in Scienze della comunicazione e in Scienze e Tecniche della comunicazione organizza il convegno “Immaginario collettivo, teoria e simbolica del potere”.

Il convegno nasce in occasione dell’uscita del volume Aa.Vv., Simboli, politica e potere. Scritti in onore di Claudio Bonvecchio e, allo scopo di salutare il Prof. Claudio Bonvecchio, per il suo pensionamento dall’Università dell’Insubria.

Il convegno, dedicato ai suoi temi di ricerca, coinvolge alcuni tra i principali esponenti (italiani e internazionali) del pensiero filosofico-politico nella discussione intorno a temi particolarmente cari al Professore.

Intervengono nel dialogo: Luigi Alfieri, Giulio Maria Chiodi, Fabrizio Sciacca, Jean-Jacques Wunenburger, Antimo Cesaro, Natascia Mattucci, Giuliana Parotto, Fiammetta Ricci, Roberta Sala, Paolo Bellini, Marina Calloni, Enrico Graziani, Salvatore Muscolino, Damiano Palano.

Il convegno è organizzato dai Proff. Paolo Bellini, Fabrizio Sciacca ed Erasmo Silvio Storace.

Il convegno si svolgerà nel corso di due giornate: martedì 27 novembre e mercoledì 28 novembre, presso l’Università degli Studi dell’Insubria, via Ottorino Rossi 9, Varese, Padiglione Morselli