Un nastro per ogni donna vittima di violenza

L’amministrazione comunale di Gallarate in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, propone due distinti appuntamenti.

Sabato 24 novembre, con inizio alle 21 sul palco del Teatro del Popolo (in via Palestro), l’associazione Casa delle donne Anna Andriulo e il Gruppo Calliope propongono un concerto di musica lirica a scopo benefico dal titolo “Un bel dì vedremo”. L’ingresso è a offerta libera. L’iniziativa è sostenuta anche da Eva Onlus.

Domenica 25 novembre dalle 10.30 alle 11.30, a un anno di distanza dalla posa della Panchina rossa in largo Camussi, simbolo della lotta alla violenza contro le donne, è previsto un momento di raccoglimento e di riflessione, simboleggiato dalla posa di una rosa rossa e soprattutto di una serie di nastri con i nomi di tutte le vittime negli ultimi dodici mesi di femminicidio. Importante la partecipazione di tutta la cittadinanza a una cerimonia che si vuole diventi un appuntamento fisso, così come accade in tutti i luoghi che hanno scelto la Panchina rossa come simbolo per lanciare un messaggio forte, lasciando un segno tangibile.

«Due momenti diversi tra loro – spiega l’assessore alla cultura Isabella Peroni – uniti dalla volontà di affermare che anche Gallarate è presente nel dire basta a ogni forma di violenza, fisica e psicologica, nei confronti delle donne e dei soggetti deboli. In nostro impegno non si esaurisce il 25 novembre, ma prosegue tutto l’anno».

L’assessore alla sicurezza Francesca Caruso ricorda che al comando della Polizia locale è aperto due volte alla settimana lo sportello antiviolenza e che l’attenzione resta sempre molto alta, anche in collaborazione con tutte le forze dell’ordine.