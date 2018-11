A Ville Ponti una serata vintage, tra casinò e boogie woogie

A ville Ponti si viaggia indietro nel tempo. “ARTistocratic vintage rendez-vous d’inverno” , l’evento retrò che ripercorrerà il periodo tra gli anni ’20 e i ’50, è stato presentato oggi, 6 novembre 2018, nella sala matrimoni del comune di Varese.

«Vogliamo rendere l’idea di una vera e propria macchina del tempo, perciò chiediamo ai partecipanti di vestirsi a tema – spiega Alessandro Coppola, presidente dell’associazione culturale Avantgarde society – abbiamo anche chiesto a dei professionisti parrucchieri e truccatori, AndreLAB e Lady D, di mettersi a disposizione degli ospiti».

L’evento è stato organizzato in collaborazione con Twiggy Varese che si occuperà della preparazione di cocktail pertinenti al periodo, «Ripercorrendo il proibizionismo degli anni ’20 e creando una continuità con le particolarità degli anni successivi» ha spiegato Francesco Brezzi.

Inoltre, molto ruoterà intorno alla musica: «Suoneremo musica dal vivo e a seguire ci sarà il dj set di Shorty Joe – continua Carlo Rizzi dei The Goosebumps, band che farà da sfondo alla serata – È stata poi invitata la ballerina di burlesque Miss Moon Amour e la scuola di ballo TDS The Dance School che aprirà le danze a ritmo di boogie woogie».

La serata sarà arricchita da ballerini di tip tap, dal corner fotografico vintage anni ’50 di Samuel Photography e dal casinò allestito con il contributo di Bellagio Poker Club di Nerviano dove, per meglio immergersi nell’ atmosfera, sarà possibile prendere parte ai tornei di poker e Black Jack.

Durante la presentazione è intervenuta anche Rossella Dimaggio, assessore all’istruzione che ha promosso l’iniziativa sottolineando anche il contributo dell’amministrazione. «Tutto il lavoro per mettere in rilievo le dimore storiche ha come obiettivo quello di renderle più usufruibili dalla cittadinanza, in modo da riappropriarsene completamente e viverle al meglio».

La serata è stata organizzata alle ville Ponti il 17 novembre dalle 21.30. Per info e prenotazioni, è possibile contattare gli organizzatori via Facebook.