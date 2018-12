Al Ponti, proff tra i banchi per imparare la “didattica digitale”

La scuola cambia e diventa .. digitale. È in atto un cambiamento all’interno della didattica: gli ambienti si fanno “smart” e le lezioni frontali lasciano il posto a lavori di gruppo o interattivi.

Tra gli istituti più vivaci nel campo dell’innovazione c’è l’istituto Ponti di Gallarate che vede, nel suo collegio docenti, formatori digitali appassionati di web e didattica. È in questo contesto che è maturata l’idea di proporre il “Google Day”, un momento di alta formazione dedicata ai docenti e al personale educativo della Lombardia.

La scorsa settimana, nella scuola gallaratese, sono stati proposti dieci workshop a più di duecento partecipanti, che hanno affollato le aule dedicate e gli spazi attrezzati per fornire loro un’esperienza immersiva e coinvolgente.

Tra questi, il laboratorio territoriale “idea.lab”, uno dei fiori all’occhiello del Ponti finalizzato al miglioramento dell’occupabilità in ambito tecnico e in particolare per lo sviluppo delle competenze legate all’Industria 4.0.

Oltre al momento di formazione laboratoriale, si è svolto un incontro in plenaria nell’aula magna dell’istituto, in cui, a prendere la parola, sono stati esperti nel campo della formazione digitale e della didattica innovativa come Marco Berardinelli (Responsabile Google Italia), Dianora Bardi (Impara Digitale), Alessandro De Bono (Responsabile C2 Group), Riccardo Tavola (Responsabile ACER).

«Abbiamo maturato da tempo la convinzione che la tecnologia da sola non fa scuola ed ecco il motivo che ci ha spinto ad organizzare un momento in cui confrontarsi con personalità capaci di dare spunti di riflessione importanti sul suo utilizzo in campo didattico» hanno spiegato i proff. Mauro Sabella e Chiara Beltramini, ideatori e coordinatori dell’evento.

Coinvolti come formatori anche tre docenti dell’Andrea Ponti, i proff. Angela Diodati, Cristina Magnolo e Vittorio Belloni. Grande soddisfazione da parte dello staff dirigenziale dell’Andrea Ponti: « Ancora una volta – ha commentato il dirigente Giuseppe Martino – il nostro Istituto si afferma come punto di riferimento per l’innovazione e la formazione, muovendosi lungo la via di un percorso già iniziato da tempo. I risultati che stiamo raccogliendo e che oggi ci colmano di soddisfazione non possono non farci ricordare la nostra Dirigente Anna Scaltritti, che con grande determinazione e non senza difficoltà, aveva accettato la sfida dell’innovazione e del cambiamento, spingendo la nostra Scuola verso questi traguardi».