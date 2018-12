Asilo infantile di Montonate

Via S.Pellico 2, Mornago

Numero di telefono: 0331 906169

Indirizzo email: asiloinfmontonate@libero.it

Sito web

Tipologia di scuola: Fism

Orario di apertura: 7.45-18.00

Prescuola: sì

Doposcuola: sì

Sezione Primavera (bimbi 2-3 anni): no

Servizio di nido: no

Sala dedicata alla nanna: sì

Cucina: catering

Giardino: sì

Sezione estiva: no

Breve descrizione dell’offerta formativa

Associazione riconosciuta. Scuola paritaria. Due sezioni. Offre attività psicomotoria, laboratorio di musica, laboratoria di teatro, nuoto presso struttura esterna, giardino con giochi all’aperto.

Breve informazioni sulle rette e i costi dei servizi offerti

Retta mensile euro 180 pasti inclusi, prescuola e doposcuola a pagamento.