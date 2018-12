E Ballerio fece partire il “cuntatur de danée tràa via”

Dopo l’estenuante prima giornata di consiglio Comunale, segnata da decine di emendamenti, tutte esposte dal consigliere Marco Pinti, in apertura della seconda giornata il consigliere della lista Orrigoni Rinaldo Ballerio, da buon imprenditore tecnologico (E’ patron di Elmec Informatica, ndr), ha deciso di «mettere a disposizione del Consiglio una assoluta novità, in arrivo da Silicon Valley: il “cuntatur de i danée tràa via”. Si schiaccia un bottone all’inizio della seduta e si fa partire il tempo. Poi si schiaccia un altro bottone e parte il tassametro, che dice quanti soldi si buttano». Uno scherzo, ma neanche troppo, per sottolineare quanto consideri molte delle schermaglie politiche in realtà una perdita di tempo.

Ballerio, commentando la prima giornata di Consiglio ha poi aggiunto: «Quella degli emendamenti fiume mi dicono essere una tradizione, ma non è una bella cosa: è un rito inutile dove una maggioranza spocchiosa risponde stizzita al Fidel Castro delle Prealpi, che riesce a parlare per quattro ore di fila senza dire niente».

