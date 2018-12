Bpm Sport Management, vittoria e terzo posto

Ha bisogno di poco più di un tempo la Bpm Sport Management per avere ragione dei liguri dello SC Quinto, con la formazione padrona di casa che, spinta dai gol di Fondelli, Luongo e Mirarchi, archivia in fretta la pratica dell’ottava giornata di campionato battendo lo SC Quinto per 18-6.

Una vittoria dunque per la squadra di Baldineti: il modo migliore per festeggiare i nove Mastini di Busto Arsizio convocati per un collegiale con la Nazionale Italiana (record di sempre per la Bpm Sport Management). Un successo che, in virtù del contemporaneo stop del CC Napoli nella vasca della capolista AN Brescia, permette ai Mastini di salire al terzo posto nella classifica del campionato di serie A1 maschile.

La gara: inizio di partita da urlo per la Bpm Sport Management che nei primi tre attacchi va a segno due volte: Fondelli apre le marcature, imitato poco più tardi da capitan Luongo che non deve far altro che spingere in rete il 2-0 su assist di Di Somma. Lazovic si fa trovare pronto sulla prima vera azione d’attacco degli ospiti neutralizzando la conclusione dai 4 metri di Lindhout, poi due minuti più tardi è ancora la squadra di casa, con Casasola, a trovare il gol, quello del 3-0. Gavazzi, con l’uomo in più, segna la prima rete degli ospiti.

In avvio di secondo tempo gli ospiti accorciano ulteriormente andando a trovare il 3-2 con l’olandese Lindhout, poi i liguri pareggiano sfruttando la superiorità, con Boero che rimette la partita in perfetta parità. Fondelli riporta davanti i padroni di casa segnando due volte in superiorità (4-3 poi 6-4), ma la formazione di mister Luccianti resta aggrappata alla partita con Boero. Non basta però perché la doppietta su Mirarchi, che in velocità batte anche la seconda sirena, spingono al largo i padroni di casa che chiudono la prima parte del match sul 9-5.

Il terzo tempo chiude definitivamente i conti, perché la Bpm Sport Management segna altri 4 gol consecutivi (due di Bruni e uno a testa per Fondelli e Di Somma) in un parziale di 6-0 che porta la partita sul 13-5. Per i bustocchi è l’allungo decisivo e nel quarto parziale la formazione guidata da mister Marco Baldineti deve semplicemente controllare il match fino alla sirena finale.

Prossimi impegni e variazioni: il prossimo impegno della Busto Bpm Sport Management è fissato per mercoledì 5 dicembre alle ore 19.00 (diretta Tv su Eurosport Player), quando per la quarta giornata del girone d’andata di Len Champions League la formazione guidata da mister Marco Baldineti farà visita allo Jug Dubrovnik.