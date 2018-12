Capodanno in provincia: ecco i nostri consigli

Non sono moltissime ma sono intriganti le proposte per l’ultimo e per il primo dell’anno in provincia. Abbiamo provato a radunarvi le più significative in questo articolo – vademecum, che prova a darvi un po’ di suggerimenti per uscire, ma anche per rimanere a casa divertendosi.

IL METEO

Sarà un ultimo dell’anno soleggiato e mite quello che chiuderà questo strano 2018: il 31 dicembre ci sarà ancora vento da Nord al mattino sulle Prealpi, in graduale attenuazione, mentre le temperature saranno mitigate dal favonio sulla fascia pedemontana. Sulla bassa padana invece rischio di nebbie in maggiore addensamento verso sera. Anche il primo sarà, almeno in parte, soleggiato, anche se con passaggi nuvolosi. Brina notturna e più freddo in giornata: con temperature massime di 6-8°C. Qui il meteo aggiornato del Centro Geofisico.

USCIRE ALL’ULTIMO DELL’ANNO

A Varese non ci sono feste di piazza, ma diverse occasioni in luoghi pubblici: come ad esempio al teatro Santuccio, dove si tiene una serata di musica e divertimento. Tutto esaurito al Teatro di Varese, che ospita un recital di Antonio Albanese con brindisi finale. Tutto esaurito, in verità, anche al Cenone Solidale di Giubiano: all’ultimo dell’anno si potrà quindi solo portare i regali. Istruzioni nell’articolo.

Al Sacro Monte ci sono i cenoni più suggestivi, tra cui per esempio, quello della Location Camponovo. Ma si può andare anche all’ultimo momento, per vedere dall’alto i fuochi d’artificio di mezza Lombardia.

Al teatro Sociale di Busto Arsizio il 31 c’è un vero e proprio veglione di Capodanno, a base di spettacoli teatrali (tutti da ridere, con le Scemette di Zelig) e e musica a cavallo della mezzanotte. Tutte le informazioni qui.

A Porto Ceresio il passaggio dal 2018 al 2019 si fa in piazza Bossi: l’appuntamento è dalle 20. Ci saranno musica, street food, una vista sul lago splendida e tante proposte gastronomiche c- dalla polenta con il gorgonzola o lo spezzatino di cinghiale allo gnocco fritto – preparate da negozianti ed esercenti. A mezzanotte brindisi e cotechino con le lenticchie e dj set fino alle 2 Le informazioni nell’articolo.

A Germignaga il passaggio dal vecchio al nuovo anno è sancito da una tradizione ormai storica, arrivata alla sua tredicesima edizione: il falò del 31 dicembre, conosciuto come “Se brüsa ul Vécc“. L’appuntamento come sempre è per il pomeriggio del 31 al “Cantun”, una delle contrade più antiche e caratteristiche di Germignaga, dove da oltre quarant’anni poco prima del cenone i germignaghesi salutano l’anno con il rogo di un grande pupazzo in cartapesta.

Capodanno latino a Gallarate: lunedi 31 dicembre, a partire dalle 20, al Sueño by Latinfiexpo di Gallarate (in viale Milano 177) si aspetta l’arrivo del nuovo anno con atmosfere ( e sapori) latine

Festa in piazza in Svizzera: a Lugano con i Frontaliers, ad Ascona con i fuochi d’artificio, ma anche a Locarno e a Bellinzona. Le info nell’articolo.

Per chi vuole un capodanno fuoriporta, la valteillna si è attrezzata per l’occasione: Tra feste in piazza, fiaccolate, spettacoli pirotecnici e molto altro. Nell’articolo i principali appuntamenti nelle varie località valtellinesi

E se invece l’ultimo dell’anno fosse al cinema? E’ un’alternativa al cenone sempre più “gettonata”: andare a vedere un buon film per arrivare ai primi minuti dell’anno nuovo. Ecco dove si può fare in provincia, e quali sono i film in proiezione per arrivare alla mezzanotte.

AI RITI DEL PRIMO DELL’ANNO

Per chi è mattiniero e non fa le ore piccole al 31, il primo di gennaio del 2019 ci sono altri riti, di diverso tipo.

Come il concerto di Capodanno: che a Busto Arsizio si svolge alla stessa ora di quello che si guarda in tivù, dalla Fenice di Venezia, ma è dal vivo.

Oppure, per i più salutisti c’è la “corsetta di Capodanno” tanto per tenersi in forma:l’appuntamento è a Oggiona Santo stefano per le 14. Le info nell’articolo.

QUALCHE DRITTA PER STARE A CASA A FESTEGGIARE

Le ultime ore dell’anno che finisce e le prime dell’anno nuovo, sono ore belle anche per chi le trascorre a casa, purchè si festeggi con amici. E per organizzare una festa spesso ci vuole propio poco.

In questo articolo vi suggeriamo i dieci temi più nuovi per fare una festa a tema, anche all’ultimo momento: dal presentarsi tutti coi baffi all’allestire una disco anni ’70.

In quest’altro articolo prendiamo invece spunto a un corso a cui abbiamo partecipato per darvi delle dritte carine per un cenone diverso dal solito: a darci i consigli è chef Maurizio Santinon, del Borducan Romantic Restaurant del Sacro monte di Varese.