Ecco dove si può passare l’ultimo dell’anno al cinema

E’ un’alternativa al cenone sempre più “gettonata” all’ultimo dell’anno: andare al cinema guardandosi un buon film per arrivare ai primi minuti dell’anno nuovo.

Una buona cosa che non in tutte le sale è possibile: molti, giustamente, chiudono le programmazioni con la prima proiezione serale per consentire ai loro lavoratori di passare il momento di festa in famiglia.

Non in tutti i cinema succede, però: se avete voglia di film, e di un ultimo dell’anno tranquillo, vi segnaliamo i cinema in provincia con programmazioni che arrivano a mezzanotte.

In particolare sono aperti fino alla seconda proiezione serale, quella delle 22 circa, il multisala Electric di Gavirate, il Cinelandia di Gallarate, il cinema Metropolis di Castelletto Ticino.

In due casi, l’ultima proiezione è intorno alle 21: finiscono quindi dopo le 23, giusto in tempo per arrivare al count down. I cinema coinvolti sono lo Starplex di Tradate e il Cinema Sociale di Luino.

I titoli che possono aiutarci ad arrivare al 2019 sono vari e interessanti: “Moschettieri del re“, commedia in costume diretta da Giovanni Veronesi che vede protagonisti Pierfrancesco Favino e Valerio Mastandrea, “La befana vien di notte” l’ultimo film con Paola Cortellesi, il blockbuster “Il ritorno di Mary Poppins“, il celebratissimo film sulla storia dei Queen “Bohemian rapsody”, “7 uomini a mollo” una divertente commedia francese che parla di una squadra maschile di nuoto sincronizzato, “Amici come prima“il cinepanettone diretto da Christian de Sica e da lui interpretato insieme a Massimo Boldi, “Bumblebee” il film di fantascienza su uno dei più famosi Transformers, “Spiderman un nuovo universo” film di animazione che racconta una delle tante versioni dell’uomo ragno, il “Grinch” riedizione di un grande classico di non-Natale, e “Un piccolo favore” thriller americano tratto dall’omonimo romanzo di Darcey Bell.

Da segnalare inoltre un’anteprima programmata per il 31 dicembre: che on arriva fino a mezzanotte, ma può far cominciare bene la serata, per chi ama il genere.

Suspiria, il film di Luca Guadagnino girato al Grand Hotel Campo dei Fiori di Varese, esce nelle sale italiane il primo gennaio ma ha una speciale anteprima proprio a Varese, il 31 dicembre. La proiezione è alle 19.40.

Per vedere quali sono i film proiettati nelle sale citate, andate alla nostra pagina del Cinema.