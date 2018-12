Cena di Natale per il Calcio Varese

Il Calcio Varese si è ritrovato nella serata di martedì 18 novembre per gli auguri di Natale.

Al ristorante “C’era una volta – Ristò”, sito in via Sacro Monte 36 nel quartiere Sant’Ambrogio, giocatori, staff tecnico e dirigenti si sono ritrovati per la cena natalizia e il relativo scambio di auguri.

Una serata addolcita dalla splendida professionalità del titolare Andrea Carcano e di tutto il suo staff che ha deliziato giocatori, dirigenti e staff biancorosso di prelibati piatti della cucina tradizionale ben riposti su una tavola bandita a festa e con le allegorie natalizie.

Alla serata ha preso parte anche il presidente Claudio Benecchi il quale, nel discorso di fine serata, ha voluto tranquillizzare i calciatori per la situazione venutasi a creare, rassicurandoli della positiva evoluzione che avverrà in questi giorni.

Al termine della serata spazio e selfie e foto ufficiali con lo staff del Ristorante “C’era una volta – Ristò” entrato ormai a far parte della nutrita schiera degli amici del Calcio Varese.

Assente giustificato per motivi di salute solo il “prof” Ciro Improta, ricoverato in ospedale a causa di una piccola aderenza all’intestino dovuta alla cicatrice dell’appendice che lo ha costretto a disertare la serata conviviale. Da parte di tutto il Calcio Varese i migliori auguri di pronta guarigione.

Riposta la serata nell’album dei ricordi, il Calcio Varese si proietta ora verso l’ultimo impegno ufficiale del 2018. Sabato infatti a Meda avrà luogo la finale di Coppa Italia Lombardia che lo vedrà opposta alla CasateseRogoredo.