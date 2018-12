Concerto di Natale a sostegno dei più bisognosi

Il XIII Concerto di Natale che il Centro Culturale San Carlo Borromeo organizza ogni anno in prossimità del Santo Natale si terrà domenica 16 dicembre 2018, alle ore 15.00, presso la Chiesa Prepositurale dei Ss. Pietro e Paolo di Luino.

Un’occasione per vivere un momento di gioia e riflessione sul significato del Natale e anche il momento in cui si propone ad amici e conoscenti di condividere un importante gesto di carità.

La Campagna Tende AVSI, dal titolo “Sotto lo stesso cielo”, anche quest’anno propone il sostegno di alcuni progetti internazionali in situazioni difficili. Cita la Campagna Tende: “Cambiano le circostanze intorno a noi, ma il cielo sotto il quale ci muoviamo anche in punti cardinali diversi è lo stesso. E proprio questa consapevolezza aiuta a riconoscere con ancora più nitidezza l’ingiustizia di situazioni non accettabili, di fronte alle quali non è possibile accomodarsi e voltarsi dall’altra parte”. La Campagna Tende ci invita ad “allargare lo sguardo” per accompagnare altri “io” a diventare protagonista della propria vita.