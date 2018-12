Una domenica di controlli sulle strade del Gallaratese

Una domenica di controlli frequenti sulle strade della zona di Gallarate e dell’asse del Sempione.

Nella giornata di domenica i carabinieri della Compagnia di Gallarate (che ha competenza fino ai laghi, fino a Sesto Calende, Angera, Ternate) hanno effettuato massicci controlli, anche con personale in borghese, alla circolazione stradale. Un dispositivo predisposto, in prossimità delle feste natalizie, per prevenire i reati di furti, rapine e spaccio di sostanze stupefacenti.

Complessivamente sono state controllate 180 persone e sono state eseguite numerose perquisizioni personali e veicolari. Tra i risultati, il ritiro di una patente per guida in stato d’ebbrezza e la denuncia di un uomo, cittadino italiano, per spaccio di sostanze stupefacenti perché trovato in possesso di 4,5 grammi di cocaina.