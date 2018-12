Una domenica di Natale ricordando Lorenzo

Gli amici, vivono sempre. E per questo domenica sarà una giornata speciale.

Lo sarà per i piccoli amici, bambini, che aspettano di conoscere babbo Natale al quale consegneranno la loro letterina, aspettando l’arrivo dei regali sotto l’albero.

Lo sarà anche per i ragazzi più grandi, i molti amici e compagni di Lorenzo Mazzini, giovanissima vittima della strada, che sarà ricordato con la premiazione di un concorso di fumetti a lui dedicato.

L’iniziativa si chiama “Aspettando Babbo Natale” e si terrà domenica 9 a Cocquio Trevisago nel piazzale dietro al Comune, in via Roma.



Alle 11 si terrà la premiazione del disegno – un “manga”, fumetto giapponese – del concorso “Un disegno per Lorenzo”.

Alle 14 ciascun bimbo potrà portare la propria letterina a Babbo Natale.

Nel mezzo, alle 12.30, ricco stand gastronomico, tra cui la specialità gratis per tutti della pasta e fagioli.