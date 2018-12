Finisce il pericolo, tornano i treni tra Italia e Svizzera

Tornano completamente alla normalità i collegamenti tra Italia e Svizzera lungo la statale 394. Nella notte è stata infatti riaperta anche la linea ferroviaria, dove la circolazione era stata interrotta dalla notte del 14 dicembre.

Galleria fotografica Frana di Maccagno, riaperta la Statale 394 4 di 7

Era stato proprio da un treno che era stato lanciato l’allarme per la caduta di sassi, alcuni dei quali avevano colpito proprio un convoglio merci. Ora, dopo i controlli dei tecnici, è stato dato il via libera per riprendere la circolazione. La riapertura è avvenuta alle 22 di sabato 15 dicembre.

La statale era stata riaperta qualche ora prima, dopo alcuni giorni di traffico a singhiozzo con la scorta della protezione civile. La frana ha anche riacceso i riflettori sulla necessità della costruzione di un nuovo tunnel sotto il monte Tamaro.