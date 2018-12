In hotel a Cardano? Prendi la navetta, in taxi non ti porto

«No, no, a Cardano no». Ai tassisti di Malpensa – almeno ad alcuni – le corse brevi dall’aeroporto agli hotel più vicini, solo a pochi chilometri, non piacciono.

È un tema di cui ci siamo occupati, noi e altri, tante volte. Lo ricorda, ancora una volta, Striscia La Notizia, che denuncia le «cose strane» che accadono in aeroporto.

«Vorrei andare all’hotel Best Western di Cardano» (oppure al Novotel, sempre Cardano), chiedono i complici di Striscia, spacciandosi da clienti con i tassisti davanti al Terminal 2. Ovviamente vengono mostrate le reazioni più truffaldine o irritanti: tra i conducenti di auto bianche c’è chi si rifiuta di caricare i viaggiatori, sottraendosi a un obbligo previsto per chi è incaricato di servizio pubblico. C’è chi li invita a usare la navetta che fa il giro intorno all’aeroporto. E c’è anche chi decide di caricarli, salvo poi lamentarsi del ridotto guadagno: «Non capisci una minchia» dice un tassista prendendosela con la giovane cliente accusata di non voler aspettare la navetta e accusandola di aver fatto perdere al tassista il posto nella fila. Perchè qui sta il nodo: il conducente preferisce aspettare una corsa più remunerativa, come quelle dirette a Milano.

E anche chi carica, lo fa spesso a tassametro spento e chiedendo poi 20 o 25 euro, contro alla tariffa minima per trasporti brevi fissata in 13 euro. Quando invece arriva l’inviato di Striscia Staffelli, seguito da telecamera, la risposta è tutta secondo le regole: tassametro acceso e tariffa fissa regolare.