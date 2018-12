La bottega dell’arte al Museo Baroffio

Sabato 8 dicembre e domenica 9 dicembre alle ore 15.30 presso il Museo Baroffio e del Santuario si terrà il secondo appuntamento del ciclo di incontri per bambini e famiglie “Parole e Immagini per crescere”: La bottega dell’arte, il presepe di Arcadio Lobato. Atelier per bambini e adulti.

Arcadio Lobato apre la sua bottega d’arte al Museo Baroffio: illustratore per l’infanzia di fama internazionale, porta eccezionalmente le sue opere al Sacro Monte di Varese. Circondati dalle immagini di Natale, dipingerà una tela davanti al pubblico, con la partecipazione attiva di bambini e adulti che vorranno vivere l’esperienza di garzoni guidati dal maestro, come nell’antica bottega rinascimentale.

Arcadio Lobato: illustratore, scrittore e docente artistico, premiato dal Ministero di Cultura di Spagna, dalla Biennale Internazionale di Bratislava e dalla Fiera di Bologna, nel 1989 ha vinto il Premio Europeo dell’Album Illustrato dell’Università di Padova. Il suo primo album La valle nella nebbia è stato incluso nella lista dei trenta libri illustrati più importanti del ventesimo secolo.

Costo: 8 € cad. / 20 € ingresso famiglia (2 adulti e 2 bambini)

Prenotazione obbligatoria per l’incontro-atelier

L’esposizione delle opere di Lobato prosegue poi fino a domenica 6 gennaio

Museo Baroffio e del Santuario

Arcadio Lobato e le illustrazioni di Natale

Costo: biglietto d’ingresso al Museo Baroffio 5 € interno/ 3 € ridotto

La Casa Museo Pogliaghi rimarrà chiusa al pubblico nel periodo natalizio. Saranno garantite, comunque, visite guidate speciali ad orari fissi su prenotazione obbligatoria in occasione delle aperture degli altri musei: sabato, domenica e festivi due turni di visita, uno al mattino alle ore 11.00 e uno al pomeriggio alle ore 15.00; durante i giorni infrasettimanali, un solo turno al pomeriggio ore 15.00.