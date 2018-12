La Robur perde Mercante per almeno tre settimane

La lanciatissima Coelsanus di questo periodo paga dazio alla sfortuna: la squadra di coach Cecco Vescovi infatti perderà per un periodo piuttosto lungo Jacopo Mercante.

La 28enne guardia-ala di scuola Olimpia Milano si è infatti infortunato nel corso del match vinto contro Oleggio (dopo aver messo a segno 15 punti): gli esami successivi hanno riscontrato uno strappo muscolare seppure di dimensioni ridotte.

Per il giocatore gialloblu si prospetta dunque uno stop di almeno tre settimane, ma è possibile che la sua assenza dal parquet duri per circa un mese. Un peccato, soprattutto perché la Robur sta attraversando un ottimo momento di forma ed è alla vigilia di un match affascinante: la sfida del Campus (sabato 15, ore 20,30) contro la capolista Firenze di coach Andrea Niccolai. Mercante in questa prima parte di campionato ha segnato 12,2 punti a partita con 7,4 rimbalzi, il 45% da 2 e il 36% da 3 punti.

Vescovi però potrebbe ritrovare presto il giovane Riccardo Caruso, fermo da tempo a causa di una microfrattura al metatarso causata da un “pestone” di gioco. Caruso, classe 2001, fino a qui ha giocato solo tre partite di campionato: probabilmente andrà in panchina contro Firenze per poi rientrare in gioco nel match seguente contro Piombino, domenica 23.