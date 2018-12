L\'Osa premia e plaude i suoi campioni

Claudia Ricci, Giulia Ruggeri, Lorenzo Donati, Lorenzo Bruschi, Costantino Dario, Giorgia Marcomin, Maddalena Meroni, Alessandro Arrius, Edorardo Luraschi, Diego Bruschi, Veronica Perini, Matilde Rebussi, Tommaso Divo, Alessandro Di Gregorio più la staffetta 3×800 ossia Jacopo risi, Giovani Volontè e Edoardo Cogo.

Sono gli atleti dell’Osa Saronno premiati nel tradizionale momento di fine stagione organizzato dalla società saronnese di atletica leggera a Casa di Marta.

Oltre 150 persone hanno partecipato all’evento presentato dal presidente Marco Balestrini come “un modo per celebrare tutti i nostri atleti e complimentarsi con loro per i risultati ottenuti”. Tra gli ospiti presenti oltre alle autorità comunali anche Gianni Mauri presidente di Fidal Lombardia.

Nei discorsi ufficiali che hanno preceduto le premiazioni è arrivato un plauso agli atleti per l’impegno e la dedizione degli atleti ma anche per la serietà e la capacità organizzativa della storica società saronnese “una vera e propria garanzia per chi fa atletica in Lombardia” come ha ricordato Mauri.

Non a caso si è anche parlato della possibilità che la società ospiti future competizioni a carattere regionale. Non è mancato il ricordo del dirigente lombardo ed ex consigliere federale Pierluigi Migliorini anche una delle colonne dell’Osa la società d’atletica saronnese.