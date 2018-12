Mastini, ultimo treno per puntare al quinto posto

La pesante scoppola subita a Merano ha “sganciato” i Mastini dall’accoppiata Pergine-Appiano, le squadre che in questo momento si stanno disputando la quarta piazza della Italian Hockey League. Cinque i punti di differenza tra i gialloneri e le due squadre che li precedono in graduatoria, distanza non facile da colmare ora che alla fine della prima fase mancano solo tre partite.

Piuttosto, in questo momento, la squadra di Da Rin è chiamata a difendere la sesta piazza dal Valdifiemme, sul quale Franchini e compagni vantano un solo punto di margine. Domenica 16 dicembre sarà quindi necessario fare punti, anche se al PalAlbani arriva il Bressanone, altra grande protagonista del torneo visto che è terzo a una sola lunghezza dal Merano.

All’andata i Mastini riuscirono a confezionare un’impresa, quella di espugnare la pista dei Falcons per 6-4: ripetersi sarebbe una gran cosa, ma la squadra di coach Scapinello si presenterà a Varese in gran forma come garantiscono le sei vittorie nelle ultime otto uscite. Battere il Bressanone darebbe poi – per tornare al discorso iniziale – qualche speranza ai gialloneri per chiudere la prima fase tra le prime cinque e partecipare quindi al Master Round, evitando così quel Qualification Round (girone all’italiana tra la sesta e la decima: in palio tre posti playoff) che porta con sé sempre il rischio di rimescolare le carte.

Il match tra Mastini e Bressanone si disputerà a partire dalle 19,30, con fischietti affidati ai signori Bagozza e Gamper (linesmen Gallo e Terragni); casse aperte e consueta trasmissione su Radio Village. Dopo aver affrontato i Falcons, la squadra di Da Rin andrà sabato 22 ad Appiano per poi concludere la prima fase giovedì 27 in casa col Caldaro.