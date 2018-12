È morto Maresco Ballini

Nella notte di Natale è improvvisamente mancato MARESCO BALLINI uno dei primi allievi di don Lorenzo Milani alla scuola popolare di san Donato di Calenzano.

Maresco Ballini è stato molto legato alla comunità di Induno Olona. Infatti per ben due volte era venuto a parlare ai ragazzi della scuola primaria don Lorenzo Milani di Induno Olona, la scuola di fianco alla parrocchia di san Paolo.

Di Maresco ricordo la semplicità con cui ha cercato di spiegare agli alunni della scuola elementare, la complessa figura di don Lorenzo. In tutti questi anni è stato un fervente animatore della associazione don Lorenzo Milani di san Donato di Calenzano portando in tutte le scuole del nostro paese la figura del suo maestro, del suo priore, impegnato con tutti i suoi scritti critici per far crescere una scuola seria, impegnata, solidale, accogliente, non competitiva, sempre in prima fila per frenare il dilagare di nuove forma di razzismo e di xenofobia presenti oggi nella nostra società.

Giungano ai suoi familiari i nostri sentimenti di profondo affetto e solidarietà.

I funerali si svolgeranno giovedì 27 dicembre alle ore 15,00 presso la chiesa di san Donato di Calenzano.